Pomezia, incendio all'alba in un capannone industriale: all'interno ricambi e pezzi di automobili

Un vasto incendio all'alba, tra le 4 e le 5, è scoppiato all'interno di un capannone industriale di Pomezia, in via Vaccareccia nella zona di Monte d'Oro. All'interno c'erano ricambi e pezzi di auto. Sul posto per domare le fiamme diversi mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia oltre a un'ambulanza del 118 e ai carabinieri della compagnia di Pomezia. Non si conoscono al momento le cause che hanno provocato l'incendio, indagini in corso. L'interno del capannone di circa 200 mq è andato distrutto, non si registrano feriti o danni ad altri capannoni vicini. © RIPRODUZIONE RISERVATA