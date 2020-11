Pomezia, esplosione in una una palazzina a via La Malfa: paura e feriti lievi

Esplosione al quinto piano di una palazzina a Pomezia.. La deflagrazione, le cui cause sono ancora in corso, ha divelto una finestra che è precipitata su alcune auto in sosta. Le persone coinvolte - raccontano i pompieri - hanno riportato lievi ustioni. I vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 13.30 in Via Ugo la Malfa con l'ausilio di un'autoscala.

Esplosione nel casolare: feriti due giovani, uno è romano

A quanto ricostruito finora, l'esplosione è avvenuta durante la sostituzione di una bombola. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pomezia. Sono due le persone rimaste lievemente ferite.

Ultimo aggiornamento: 15:31

