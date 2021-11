Pomezia, blitz a casa di due giovani: sequestrati 200 grammi di droga e 4.000 euro in contanti

Due giovani, di 18 e 20 anni, uno originario di Licata e uno di Roma, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. I carabinieri della stazione di Pomezia hanno rintracciato il 18enne, visto uscire da un palazzo di via La Malfa, nota piazza di spaccio. Fermato, è stato trovato in possesso di hashish. I militari hanno quindi deciso di perquisire la sua abitazione dove hanno trovato due tavolette di hashish da 180 g.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Roma, allacci abusivi nelle case Ater a Tor Bella Monaca LATINA Video L'OPERAZIONE Blitz antidroga dei carabinieri nella periferia Est

Roma, blitz antidroga dei carabinieri nella periferia Est: 22 misure cautelari

E' stato verificare in modo più approfondito anche dove si fosse recato il giovane prima di essere fermato, sottoponendo a controllo l’abitazione: hanno trovato il 20enne, dosi di hashish e 4.000 euro in contanti, occultati in una cassaforte e ritenuti provento di attività delittuose. I due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di celebrazione del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Velletri.