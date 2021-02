Pomezia, a passeggio con 17 dosi di cocaina. E a casa scoperti altri 52 grammi di droga

In tasca aveva diciassette dosi di cocaina nascoste dentro a piccoli involucri di plastica solitamente racchiusi negli ovetti di cioccolato, insieme a 110 euro in banconote di vario taglio. Stava passeggiando a Pomezia, in località Campo Jemini ed è stato notato dai carabinieri. La perquisizione ha consentito di trovare la droga ed è subito scattata una ulteriore perquisizione nell'abitazione dell'uomo, un 32enne, originario di Roma. Nell'appartamento i militari hanno trovato altre 19 dosi e 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di 52 grammi, insieme a 10 grammi di marjiuana, una dose di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed altri 370 euro in contanti, ritenuti provento della sua illecita attività di spaccio. Per il pusher sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

APPROFONDIMENTI OPERAZIONE ENCLAVE 'Ndrangheta a Roma, 33 arresti: controllavano le piazze di... CRONACA Roma, fiumi di droga dal Marocco: in manette 14 narcotrafficanti CONTROLLI DEI CARABINIERI Roma, va a spasso con 51 dosi di cocaina addosso: arrestato 20enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA