Pomezia, pistole, proiettili e droga nell'appartamento

Pistole, proiettili, caricatori e droga. Sono stati trovati all'interno di un appartamento di Pomezia dalla polizia. E.L., 35enne, della provincia di Frosinone, è stato arrestato per detenzione illegale di armi, ricettazione nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Velletri.



All’interno dell’abitazione, monitorata da diverso tempo, nascosta all’interno di uno zaino, gli agenti hanno trovato: 1 kg e 200 grammi di cocaina; una pistola Beretta 92Fs calibro 9x21, con matricola abrasa, rifornita con 15 cartucce; un secondo caricatore con altre 15 cartucce; una pistola Colt modello Automatic Long Rifle calibro 22, rifornita con 7 cartucce. E ancora, 8 munizioni calibro 9x21; 26 cartucce calibro 380; 7 cartucce calibro 7,65 ed un silenziatore. Una macchina per il confezionamento del sottovuoto, insieme a 26 buste di cellophane trasparente, materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti dai poliziotti sul frigorifero della cucina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA