Pomeriggio letterario al circolo Tevere Remo per il nuovo libro di Giovanni Grasso

Pomeriggio letterario nel Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Va in scena la presentazione del libro “Il caso Kaufmann” di Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica. Al tavolo della presentazione Virman Cusenza, direttore del Messaggero, Roberto Fusco, vice presidente Unione Nazionale delle Camere Civili e la scrittrice Elena Loewenthal, studiosa del mondo ebraico. Tra il pubblico Mariolina Sattanino ed Eleonora Brown. Tutti accolti dal presidente del sodalizio, Giuseppe Maria Toscano. Il pubblico è affascinato dalle letture della bella Valentina Bellé, in outfit nero. Un interessante testo, ispirato ad un fatto realmente accaduto, illustrato ad un folto parterre grazie all’Associazione Visioni e Illusioni, presieduta da Ettore Spagnuolo e da Giuliano Montaldo, accompagnato dalla sua Vera Pescarolo. Arrivano Giovanni Mammone, primo presidente Corte Cassazione, e il professor Giulio Prosperetti, giudice costituzionale. Introduce Michela Trabalzini. Grasso racconta di un processo, durante la dittatura nazista, in cui il rapporto tra una tedesca e un ebreo viene strumentalizzato per farne il caso esemplare di una repressione in nome della purezza della razza. «La Shoah - conclude Grasso - è il più grande esempio di regressione dell’umanità».