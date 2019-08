Si finge poliziotto per farsi dare i soldi per la benzina: denunciato 41enne a Roma

Fingendosi appartenente alle forze dell'ordine aveva cercato di farsi consegnare 20 euro da due passanti per mettere benzina all'auto. Un 41enne è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Tor de' Cenci. L'uomo, qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine, aveva avvicinato una donna dalla quale aveva tentato di farsi consegnare la somma di 20 euro, dicendo di essere rimasto con la propria vettura senza carburante. La signora, insospettita, ha prima chiesto di poter vedere un tesserino di riconoscimento e, visto il rifiuto dell'uomo, si è rifiutata di consegnargli il denaro rivolgendosi poi al comando dei Carabinieri. Qui, poco dopo, si è presentato un altro giovane, anch'egli rimasto vittima del medesimo tentativo di truffa da parte dello stesso uomo. Grazie alle informazioni fornite dalle vittime i militari sono riusciti a intercettare il truffatore: una volta identificato l'uomo è stato denunciato per i reati di tentata truffa ed usurpazione di titoli.

