Tor Bella Monaca, dimesso il poliziotto accoltellato

«È stato dimesso questa mattina il poliziotto rimasto ferito durante un intervento a Tor Bella Monaca nella periferia romana. Voglio rivolgere un plauso a tutti gli operatori che hanno offerto la migliore assistenza prima presso il Policlinico Casilino e poi presso il Policlinico Umberto I. Un sincero ringraziamento va anche ai colleghi del poliziotto che hanno prestato i primi soccorsi». Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Il poliziotto era intervenuto per fermare un violento litigio tra il 60enne Pietro Maruca e la moglie. L'agente Yuri era stato trasferito ancora intubato all'Umberto I dove è stato ricoverato in chirurgia emitoracica. Sposato da poco e residente a Civitavecchia, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La lama non aveva interessato organi vitali, pur essendo affondata vicino al cuore e al polmone.

Ultimo aggiornamento: 16:40

