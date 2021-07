Roma, poliziotto fuori servizio rianima straniero colpito da infarto: gli applausi della gente

Venerdì 23 Luglio 2021, 13:26

Eroe per caso. È capitato ad un poliziotto fuori servizio di prodigarsi per salvare un cittadino del Ghana colto da infarto. L’agente, che lavora a Roma, non si è dato per vinto ed ha continuato il massaggio cardiaco per quasi mezz’ora riuscendo a far battere di nuovo il cuore dello straniero. Il salvataggio “all’ultimo minuto” è accaduto ieri verso le 11 su una strada principale di Setteville di Guidonia.

Il poliziotto, libero dal servizio, stava camminando vicino ad una banca quando ha visto un uomo, che si trovava in compagnia del figlio, svenire a terra senza dare più segni di vita. L’agente si è accorto dell’assenza di battiti cardiaci. Ha gridato alle persone vicine di chiamare i soccorsi mentre lui si è messo a rianimare la persona colta da infarto.

Ci sono voluti oltre 20 minuti perchè il ghanese riuscisse a respirare e il cuore riprendesse a battere. Poi, è arrivato il personale di un’ambulanza che ha chiesto al poliziotto di continuare la rianimazione mentre loro preparavano il defibrillatore. Lo straniero, salvo, è stato trasportato al Sandro Pertini. Per l’eroe per caso, il poliziotto fuori servizio, ci sono stati gli applausi delle tante persone che hanno assistito alle scene del salvataggio.