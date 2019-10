Poliziotti uccisi a Trieste, stasera fiaccolata davanti alla questura di Roma

Una fiaccolata per ricordare i polziotti barbaramente uccisi a Trieste. Si terrà stasera, alle 18:30, davanti alla Questura di Roma. A dare l'annuncio il sindacato di Polizia Siulp di Roma e Lazio (con la adesione della Fns Cisl) che specifica che si tratterà di una fiaccolata senza bandiere aperta a tutti i colleghi. In una nota il Siulp spiega: «Celebriamo la memoria di queste vite sacrificate per la lotta al criminalità come in un tempio dove il dolore ritorna col suo appuntamento tragico, e vogliamo indicare con forza alla collettività, come esse traccino la via maestra verso la legalità e la giustizia, senza le quali nessuno sviluppo umano è possibile».

«Due di noi che a casa non ci sono più tornati, ci lasciano in silenzio, in un vortice di sentimenti, sospesi, prima di lasciarsi andare allo schianto inevitabile delle parole - continua il sindacato-. Troppe parole frettolose sono già scappate, forse in alcuni casi ha vinto la rabbia, in altri forse la superficialità ma non importa». Il sindacato conclude: «Quello che conta oggi è che quel sacrificio unisca tutti e rafforzi il senso di appartenenza alla Polizia di Stato di ognuno indistintamente, in questa missione continua contro ogni forma di illegalità, e che quelle morti si imprimano nella coscienza civile finchè non saranno sconfitte le espressioni cruente e barbariche della criminalità, che ci hanno tolto Pierluigi e Matteo».

