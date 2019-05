Roma, poliziotti aggrediti con pugni e testate

Ultimo aggiornamento: 15:01

Aggressione choc a Primavalle. Un bandito, fermato per un controllo, ha colpito con una testata un poliziotto che è finito in terra svenuto. Ricoverato in ospedale, ha una prognosi di 25 giorni. Un fatto grave contro le forze dell’ordine che si è registrato ieri pomeriggio verso le 16.30 su un tratto di via Andersen, al Quartaccio. I due agenti di una volante, hanno deciso di effettuare un posto di blocco e così hanno fermato due romani di 26 e 30 anni, con precedenti penali.Mentre il controllo si stava svolgendo, il ventiseienne si è leggermente buttato all’indietro e poi con grande forza ha colpito con la testa la fronte dell’agente che ha perso i sensi. Il collega ha cercato di neutralizzare il violento che stava avendo aiuto dall’amico ed anche lui è stato picchiato. In pochi minuti in via Andersen, avvertiti via radio, sono arrivati altri equipaggi che hanno ammanettato i due pregiudicati che ora devono rispondere di lesioni gravissime.