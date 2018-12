Roma, rapinatori speronano auto della Polizia e feriscono gli agenti: arrestati

E’ stata la segnalazione al 112, il numero unico di emergenza, di un furto in atto presso un esercizio commerciale, a far accorrere personale della Polizia di Stato del reparto volanti in via Tagliamento. All’arrivo della volante sul luogo indicato, una Renault Twingo – anch’essa precedentemente segnalata come sospetta - ha iniziato ad allontanarsi repentinamente. Ne è seguito così un prolungato inseguimento nel quale più volte i fuggitivi hanno tentato di speronare la pattuglia di servizio riuscendovi infine ad impattarla in via di Priscilla ma finendo a loro volta contro delle autovetture lì parcheggiate.



Speronati e feriti, i poliziotti sono riusciti comunque a bloccare uno dei fuggitivi che a loro volta, usciti indenni dal violento impatto, scappando hanno aggredito con calci e pugni gli stessi agenti. A bordo dell’autovettura dei ladri, sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, mentre indosso al fermato ed in uno zainetto, oltre seimila euro in contanti. Il proprietario del panificio oggetto del furto ha potuto constatare l’ammanco dell’importo del fondo cassa. Portato negli uffici del commissariato Vescovio, S.E., albanese di 24 anni, terminati gli atti è stato arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento dei beni dello stato in concorso. Gli agenti refertati e dimessi con prognosi di 15 e 20 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA