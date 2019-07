Sequestrati chili di hashish e coca “crack”: operazione anti spaccio della Polizia

Ventiquattro panetti di hashish per un totale di 12 chili, 80 dosi di cocaina cotta, conosciuta come 'crack' e circa 6mila euro in contanti sequestrati. È il risultato dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuati nell'ultima settimana dagli agenti della VI Sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra Mobile, del Reparto Volanti e dai Commissariati Porta Maggiore, San Paolo, Esposizione, Anzio e dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio. © RIPRODUZIONE RISERVATA