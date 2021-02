Roma Centro, rapina un ragazzo del cellulare: arrestato dalla Polizia

Gli uomini della sezione Volanti hanno arrestato N. A. Y. 34enne originario del Camerun per rapina resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo ha derubato un ragazzo del suo cellulare mentre si trovava in strada con degli amici, in via delle Botteghe Oscure a Roma. Quando uno di questi ha provato a far squillare il telefono, il 34enne ha tentato di rapinare anche lui. Uno degli agenti, intervenuti sul posto, è stato aggredito ed è dovuto ricorrere a cure mediche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA