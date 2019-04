Giro di nomine in Questura: Rossella Matarazzo diventa vicario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è insediata giovedì scorso, Primo Dirigente della Polizia di Stato neo Vicario del Questore.Classe 1966, laureata in Giurisprudenza si è arruolata nella Polizia di Stato nel 1991. Il suo primo incarico è stato presso la Sezione Polizia Stradale di Napoli e poi presso la Sezione Polizia Stradale di Roma fino al 1997.Funzionario addetto presso il Commissariato Borgo e subito dopo responsabile della Sala Operativa fino al 2001 ha coordinato i servizi di controllo del territorio, di prevenzione generale e soccorso pubblico e tutti gli eventi connessi al Giubileo. Impiegata poi presso la Divisione Amministrativa e Sociale della Questura ha riorganizzato l’ufficio passaporti e gestito l’ufficio autorizzazioni di Polizia.Per circa un anno è stata Vice Dirigente del Commissariato Prati. E’ stata inoltre dirigente del Commissariato di Vescovio e successivamente quello di Esquilino. Promossa nel 2013 a Primo Dirigente ha assunto la qualifica di Vice Capo di Gabinetto presso il Comune di Roma dove è rimasta sino al 2016 con delega alla sicurezza.Dal febbraio 2016 al maggio del 2017 è stata dirigente del Commissariato Lido di Roma e da ultimo ha assunto la direzione del Commissariato Ponte Milvio dove ha gestito l’ordine pubblico esterno allo stadio per gli eventi calcistici e non. Avvicendamento di Funzionari anche nella direzione di alcuni Commissariati della capitale., ha lasciato il Commissariato Esposizione per andare a dirigere quello di Prati e al suo posto è arrivato, già dirigente del Commissariato Aurelio. A Ponte Milvio invece si è insediatoche dirigeva il Commissariato Prenestino. Al suo postoche dirigeva il Commissariato di Tivoli dove invece ci sarà la dr.ssa Paola Di Corpo.