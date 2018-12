Pregiudicato va a firmare alla polizia in Porsche, ma la patente è falsa: denunciato e multato

Fidene, arriva in Porsche in commissariato per obbligo firma ma la patente è falsa, denunciato e multato 34enne Roma. Sottoposto alla misura della presentazione presso la polizia giudiziaria emessa dal Tribunale di Roma, un romano di 34 anni si è presentato negli uffici del commissariato Fidene con una Porsche Panamera.



Alla richiesta degli agenti ha presentato una patente di guida, che da accertamenti è risultata falsa. Nel proseguo delle indagini, i poliziotti hanno accertato che la patente dell'uomo era stata ritirata nel 2010 con provvedimento della Prefettura. Al termine il 34enne è stato denunciato per uso di atto falso, e multato per guida senza patente, inoltre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA