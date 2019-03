A Velletri 200 studenti delle scuole con la polizia nella Giornata della Legalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giornata della Legalità, a Velletri è stata vissuta da circa 200 studenti della scuola media Mariani nel ricordo dell’agente di polizia Emanuela Loi e del significato del suo sacrificio. Ieri mattina in via Giovannelli a Velletri, davanti al commissariato di polizia che porta il nomeo della Loi, si sono radunati, oltre ai ragazzi, il sindaco Orlando Pocci, il vescovo Vincenzo Apicella, agenti di polizia a cavallo, unità cinofile, agenti della polizia stradale e gli agenti del commissariato che tutti i giorni si adoperano per la sicurezza del territorio.Momenti toccanti quando gli studenti hanno ricordato con frasi proprie il sacrificio della giovanissima poliziotta impiegata nel servizio scorte uccisa dalla mafia, nell’attentato in via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, quando trovarono la morte anche il giudice Paolo Borsellino e altri quattro agenti di scorta. «Ora tocca a noi», sono le parole pronunciate da Liliana Galiani, vice questore e dirigente del commissariato veliterno. Tocca a noi dare valore a quel sacrificio. Un invito a fare ciascuno la propria parte per il bene della società civile raccolto dai ragazzi. «Abbiamo da imparare molto da voi – ha detto loro il vescovo Apicella - dobbiamo imparare ad ascoltarvi. Basta pensare a Greta (la 16enne svedese che si batte per l’ambiente) una vostra coetanea che ha smosso gli animi del mondo per la salvaguardia dell’ambiente. Oggi è primavera e che sia anche una primavera della nostra società e per farlo c’è bisogno di legalità».Alle sue parole hanno fatto eco quelle del sindaco Pocci: «Ognuno di noi ricorda quello che stavamo facendo quel giorno quando vennero uccisi Falcone, Borsellino, le donne e gli uomini delle loro scorte. Momenti che hanno segnato le nostre vite. Ricorrenze come quelle di oggi servono ad evitare che quei fatti accadano di nuovo».Vescovo, sindaco e una rappresentanza degli studenti, poi, hanno fatto parte del piccolo corteo che ha accompagnato il picchetto a deporre una corona di fiori davanti al monumento dei caduti che è all’interno del commissariato. «È stata una cerimonia toccante – dice il vicequestore Galiani – Emanuela Loi è da esempio di coraggio e dedizione per chi svolge il nostro servizio. Sapeva il rischio che correva facendo il suo lavoro, ma ha accettato quel rischio. Oggi, questi ragazzi ci hanno dato una grande soddisfazione perché l’iniziativa è partita da loro. Hanno voluto condividere la Giornata della Legalità con la polizia di Stato ricordando una nostra collega morto nel compimento del suo dovere e questo gesto ci riempie di orgoglio».