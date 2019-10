Civitavecchia, automobilista soccorre donna ferita sull'A12: «Mi hanno aggredita». Poi spunta un cadavere sotto al viadotto

Ultimo aggiornamento: 11:38

Unaferita a colpi di punteruolo e ildi un uomo trovato due ore dopo in fondo a un: è giallo sull', in provincia diIeri pomeriggio un automobilista si è fermato all’altezza del viadotto del Sorbo a soccorrere una donna di 36 anni che perdeva sangue, all'interno della propria auto. «Un uomo mi ha aggredito e ferito a colpi di punteruolo», ha subito denunciato la vittima che è stata soccorsa all’ospedale di Civitavecchia Poi, il colpo di scena. Qualche ora dopo, è stato trovato il cadavere sotto il viadotto. Gli investigatori, vogliono capire l’esatta dinamica della vicenda. Pare certo che l’uomo che abbia preso a colpi di punteruolo la vittima, sia lo stesso ritrovato cadavere sotto il ponte autostradale. Dalle prime dichiarazioni sarebbe stato proprio lui a colpirla. Gli inquirenti ipotizzano il possibile suicidio dell’individuo dopo che ha colpito la donna.Sono in corso le indagini per capire i ruoli ed il movente che potrebbe essere quello passionale. La vittima è stata trasferita al Gemelli di Roma dove versa in prognosi riservata. Comunque le sue condizioni non sarebbero gravi.