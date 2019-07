Le rubano la borsa mentre porta i fiori al cimitero: arrestati un uomo e una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una lunga indagine, la polizia ha arrestato un 53enne italiano. L’attività investigativa è iniziata a marzo, quando una donna ha denunciato di aver subito il furto della borsa, all’interno della quale aveva il bancomat, mentre era al cimitero di Prima Porta. Intenta a sistemare i fiori sulla tomba di un caro defunto le era arrivato un messaggio sul cellulare che la avvertiva del prelievo di 300 euro dal suo conto e, tornata alla macchina, si era accorta della mancanza della borsa.I poliziotti, visionando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire quanto accaduto: un uomo ed una donna, poi identificati per due italiani con precedenti specifici, approfittando della distrazione della vittima, si erano avvicinati alla sua macchina e le avevano portato via la borsetta. La donna è stata arrestata nel mese di maggio e, grazie ad ulteriori accertamenti, è stato poi possibile ottenere, dall’autorità giudiziaria, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere anche per l’uomo che, rintracciato dagli investigatori della Polfer nella propria abitazione, è stato arrestato e portato in carcere a Velletri.