Quattro arresti a Tor Bella Monaca durante i controlli straordinari della polizia

A seguito dei servizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere Tor Bella Monaca, un 37enne romano e un minorenne sono finiti in manette. Rispettivamente si tratta di uno spacciatore e della sua vedetta. Dopo un servizio di appostamento i poliziotti del commissariato Casilino, hanno colto in flagranza di reato i due mentre cedevano sostanza stupefacente. Sequestrata la cocaina trovata in loro possesso e il denaro provento dell'attività illecita, consistente in più di 1.300 euro in contanti. Nel corso del servizio, inoltre, è stata rintracciata una ragazza romana di 26 anni, sottoposta agli arresti domiciliari, che se ne andava tranquillamente in giro inmacchina in compagnia del fidanzato e invece, a seguito di un controllo, è risultata essere un'evasa. Il fidanzato, che inizialmente aveva suggerito alla compagna di dare generalità false per eludere il controllo, è stato denunciato per procurata evasione e favoreggiamento.Ancora, in via dell'Archeologia, gli uomini della squadra mobile hanno arrestato un uomo, pregiudicato, che alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare perchè in possesso di 19 grammi di cocaina, ripartita in 32 dosi. In totale le persone identificate durante i posti di controllo predisposti sono state oltre 170 e ben 95 veicoli passati al vaglio. Ai controlli, iniziati in serata e proseguiti fino a tarda notte, hanno partecipato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, nonchè quelli della squadra mobile. Ispezionati anche 4 esercizi commerciali ove sono state riscontrate diverse violazioni, tra le quali la mancanza delle tabelle alcolemiche e la vendita di prodotti alimentari senza licenza: sanzioni per un valore di circa 8 mila euro.