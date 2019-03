Aggredisce poliziotti intervervenuti per lite in famiglia: arrestato a Civitavecchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella serata di ieri, gli agenti della polizia hanno arrestato L.M., 56enne civitavecchiese, per i reati di minacce, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le pattuglie del commissariato di Civitavecchia, diretto da Nicola Regna, sono state inviate in un'abitazione per una segnalazione di lite in famiglia: quando i poliziotti sono arrivati, l'uomo, in evidente stato di agitazione, che stava imprecando contro i suoi familiari, si è rivoltato contro di loro. Con atteggiamento di sfida, ha minacciato gli agenti di fargliela pagare e improvvisamente ha sferrato un pugno contro uno di loro e, avendolo mancato, si è scagliato contro gli altri. Nonostante i tentativi di farlo desistere dal suo comportamento, L.M. ha continuato ad opporre resistenza e a minacciare i poliziotti: accompagnato presso gli uffici del commissariato è stato arrestato per oltraggio, resistenza, violenza nonchè minacce a Pubblico Ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito di direttissima.