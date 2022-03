Newsweek, è il Policlinico Gemelli di Roma il migliore ospedale d'Italia

Per il secondo anno consecutivo il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs è il “migliore ospedale del Paese”, secondo la classifica stilata annualmente dal magazine statunitense Newsweek. Rispetto allo scorso anno, quando figurava al 45mo posto nel ranking mondiale, quest'anno il Gemelli guadagna otto posizioni, salendo al 37mo della prestigiosa classifica. sei sono gli ospedali italiani. Nella top 100 mondiale gli ospedali italiani sono 6 e 16 sedici nella top 250.

«E' un risultato tanto più importante e in grado di rafforzare il senso di appartenenza di tutta la nostra numerosissima squadra - commenta Marco Elefanti, Dg della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - in una fase storica dove tutti stiamo risentendo dell'impegno prolungato nel contrasto al Covid che purtroppo salvo brevi tregue, ci ha visto impegnati 7 giorni su 7 negli ultimi 2 anni». «Quello appena trascorso è stato un altro anno difficile per il perdurare dell'emergenza pandemica che ha frenato e imposto un ridimensionamento di tanti nostri progetti - spiega - questo non ci ha impedito di disegnare un futuro popolato di iniziative e progetti di rilievo internazionale, come il nuovo centro “Cuore” che sorgerà nei prossimi anni, accanto al centro “Brain” per le patologie neurologiche e al “Cancer Center”. Resta il rammarico di essere stati esclusi in quanto privati dalle misure del Pnrr rivolte al settore della sanità».

La classifica di Newsweek quest'anno ha preso in esame 2.200 ospedali in 27 nazioni; il ranking tiene conto di una serie di Key Performance Indicators (KPI), dei risultati di decine di migliaia di interviste a medici e professionisti sanitari e di questionari di client satisfaction sull'ospedale compilati da pazienti.