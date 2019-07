Policlinico Gemelli, ruba il portafogli a una ricoverata novantenne

Un romano di 54 anni, con precedenti, è stato sorpreso dal personale della sicurezza interna del Policlinico Gemelli subito dopo aver rubato un portafoglio ad un’anziana ricoverata in un reparto di degenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato. Gli uomini del personale di sicurezza del Policlinico avevano notato lo strano atteggiamento del 54enne che è stato trovato in possesso del portafogli appena portato via all’ignara vittima, una 90enne. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre il ladro è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA