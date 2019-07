«Con il Mise siamo in ottimi rapporti. La linea di Roma è molto chiara e si va avanti con le delocalizzazioni». Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in merito alle richieste degli ambulanti di interrompere le delocalizzazioni, a margine del sopralluogo nell'area davanti al policlinico Umberto I dove sono state spostate le bancarelle. «Il commercio ambulante nasce per portare questa attività nelle sedi in cui non c'è il commercio in sede fissa - ha aggiunto Raggi - Nel corso degli anni questa funzione è stata sostanzialmente annullata e troviamo i banchi nelle stesse strade in cui ci sono i negozi. Questo crea una concorrenza sleale che non vogliamo e non possiamo accettare. C'è la massima tutela per gli ambulanti che hanno le carte in regola, ma bisogna collocarli nei luoghi consoni, dove non si intralcia il passaggio, non si crea concorrenza sleale. Se la linea con il Mise è unica? Assolutamente sì».

