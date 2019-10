Tiburtina, nigeriana fermata a Tiburtina per traffico di droga: 4 arresti e 28 denunce

Quattro persone arrestate e 28 denunciate su 4462 persone identificate. È questo l'esito dei controlli della Polizia ferroviaria che nella scorsa settimana ha impiegato 108 pattuglie a bordo treno e 490 in stazione per un totale di 276 treni scortati. Le multe elevate sono 59 di cui 38 al regolamento di Polizia ferroviaria. In tutto sono stati emessi 20 ordini di allontanamento dallo scalo di Roma Termini in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nelle città.

Il 24 ottobre, poi, una donna nigeriana di 28 anni è stata arrestata nella stazione di Roma Tiburtina, per il reato di traffico di stupefacenti. Nello specifico, i poliziotti della sottosezione di Roma Tiburtina, durante il normale servizio di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, hanno proceduto all'identificazione di una giovane donna di origini nigeriane; durante il controllo la stessa ha mostrato sin da subito atteggiamenti tali da insospettire gli agenti che, intuito qualcosa di anomalo, hanno deciso di approfondire il controllo. L'intuizione degli agenti si è rivelata corretta permettendo loro di scovare all'interno dello zaino indossato dalla donna una considerevole quantità di sostanza stupefacente pari ad oltre due chili e mezzo di cannabis: sequestrata la sostanza stupefacente la giovane è stata arrestata.

Ultimo aggiornamento: 17:59

