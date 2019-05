Pneumatici venduti su web, ditta di Genzano nascone al Fisco 44 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ingente evasione fiscale nella vendita su internet di pneumatici ha portato laad effettuare un sequestro daL’indagine coordinata dalla procura Veliterna è stata svolta sulle attività di due persone titolari di una azienda dioperante nel commercio on line di pneumatici.Secondo gli investigatori la società, negli ultimi 18 mesi, ha commercializzato merce per oltre, non solo pneumatici ma di vario genere senza corrispondere nulla all’erario. Con un anno di indagine i Finanzieri della Compagnia di Velletri comandata dal capitanohanno smascherato la frode che portava i guadagni tramite bonifici su conti maltesi e rumeni sottraendole alla tassazione.La mente dell’organizzazione è un giovane pugliese residente nella zona dei Castelli che usava come prestanome un suo conterraneo nullatenente. Entrambi sono stati denunciati per omessa dichiarazione, di occultamento delle scritture contabili e di auto-riciclaggio mentre sono stati sequestrati beni, tra immobili e conti correnti per un valore di oltre 7milioni.