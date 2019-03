DamoseNaMano, il pub solidale con la merce dei carcerati

Qualcosa da mangiare per chi vive di stenti, passa parola però: «Hai bisogno? Prendi questa pizza bianca, per noi è un'eccedenza». Con gli hashtag #RomaGentile e #DamoseNaMano, il pub romano

di via Eurialo, in zona Appia, lancia un'iniziativa di solidarietà: «Dal mercoledì alla domenica, dalle 18 alle 19, doniamo a chi ha bisogno la nostra pizza bianca in eccedenza. Se incontri, o conosci, persone in difficoltà nel quartiere, ti preghiamo di segnalargli questa iniziativa» si legge nell'annuncio pubblicato sulla pagina facebook del locale.

è il primo Pub&Shop di promozione e vendita dell'Economia Carceraria grazie al sostegno di Semi di Libertà Onlus. Nel locale, oltre alla Birra

, ai formaggi di Cibo Agricolo Libero ed il Caffè Galeotto, prodotti dai detenuti della capitale, sarà possibile trovare produzioni carcerarie da tutta Italia: dai taralli del carcere di Trani ai biscotti cotti in fragranza del Malaspina di Palermo; dalle borse Malefatte del carcere di Venezia alle magliette Extraliberi del carcere di Torino. Birra Vale la Pena è un progetto di inclusione sociale ideato e gestito da Semi di Libertà Onlus, un birrificio artigianale dove persone in esecuzione penale esterna, provenienti dal carcere romano di Rebibbia, vengono formate e inserite nella filiera della birra artigianale. Il fine è contrastarne le recidive, al 70% tra chi non gode di misure alternative, ed al 2% tra coloro che vengono inseriti in progetti produttivi come il nostro. Il birrificio situato nei locali dell'Ita Sereni di Roma, è stato inaugurato nel 2014.

