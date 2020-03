Roma, pistola lancia razzi nell'armadio: arrestato giovane

Abitava in via Publio Valerio, a Cinecittà. Nel suo appartamento, in una intercapedine dell'armadio aveva nascosto una pistola lanciarazzi marca RTS. In un comodino della camera da letto invece aveva una pistola ad aria compressa, calibro 45. A scoprire l'arsenale i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, un 26enne romano, con precedenti. L'accusa è di detenzione abusiva di armi. I militari sono arrivati alla perquisizione, dopo una lunga attività investigativa. Le armi sono state sequestrate mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

