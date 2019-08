Omicidio Diabolik, funerale in forma privata: la decisione del questore per «motivi di sicurezza»

I funerali di Fabrizio Piscitelli, hanno spiegato da via San Vitale, si svolgeranno in forma privata. Secondo quanto si è appreso, la decisione è stata presa dal questore di Roma, Carmine Esposito, per «motivi di ordine e sicurezza».

Non ci sarà nessuna sfilata di tifoserie al funerale di Fabrizio Piscitelli. La data ancora non c’è, ma la cerimonia dovrebbe essere celebrata lunedì o martedì. Dove? Ieri tra i tifosi circolava l’ipotesi della basilica di San Giovanni Bosco, la grande chiesa di Cinecittà comparsa negli ultimi anni sulle pagine di cronaca per il funerale-show diLa chiesa è vicina al quartiere dov’è cresciuto Piscitelli e avrebbe una capienza molto ampia, per accogliere le delegazioni di ultrà attese da diverse città d’Italia e d’Europa, dati i gemellaggi dei supporter biancocelesti con altre tifoserie.Ma a spegnere le speranze dei tifosi è stata nel pomeriggio la decisione della questura.