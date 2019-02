Roma, turisti e pirati della strada: tre francesi presi dai vigili, provocarono grave incidente

Un' Alfa Romeo travolge un motociclista di 23 anni in via Settembrini poi fugge via. Accadeva il 21 febbraio, e i vigili del I Gruppo "Prati" della Polizia Locale di Roma Capitale sono riusciti a risalire all'identità dei pirata della strada. Si tatta di tre giovani francesi. ​L’accurata e tempestiva attività di indagine avviata dagli agenti, diretti dal comandante Maurizio Maggi, ha consentito di rintracciare i responsabili prima che potessero rimpatriare.



Il motociclista, colpito violentemente dall'auto, aveva battuto contro una vettura in sosta: era stato trasportato all'ospedale S. Spirito per lesioni gravissime.



Il Reparto di Polizia giudiziaria del I Gruppo Prati ha accertato che l’autovettura era stata presa a noleggio, presso un agenzia dentro l’Aeroporto di Fiumicino, da un cittadino di nazionalità francese. Contattata la Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Fiumicino, si è scoperto che il turista aveva una prenotazione di un volo per il giorno 24 febbraio.



In collaborazione con i caschi bianchi del Gruppo Centro, ex "Trevi", è stata individuata l'auto preso a noleggio in zona piazza di Spagna. Dopo diverse ore di appostamentosono state fermate per accertamenti tre persone, due uomini ed una donna, tutti di nazionalità francese, mentre salivano a bordo del veicolo.



Condotti presso l'ufficio di fotosegnalamento del Comando di via della Consolazione, è stata accertata l'identità del conducente: si è quindi proceduto nei confronti di L.B., di anni 22, per i reati di lesioni gravissime, fuga e omissione di soccorso. Gli altri due giovani ora sono indagati in concorso per il reato di omissione di soccorso ed il veicolo è stato posto sotto sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA