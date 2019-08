Nubifragio a Roma, disagi in centro e nella zona nord della città

Era previsto. Il nubifragio che si è abbattuto su Roma nelle prime ore del pomeriggio ha creato diversi disagi. Soprattutto ai residenti del centro e della zona nord della città. Sono stati segnalati diversi allagamenti, con traffico bloccato in alcune strade della Capitale.



Un albero caduto in viale Tor di Quinto e un sottopasso chiuso per allagamento sull'Appia, in via dei Laghi. È il primo bilancio del maltempo che ha colpito Roma questo pomeriggio. In via Appia Nuova per il sottopasso allagato sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tuscolano che hanno gestito la viabilità. In Viale Tor di Quinto, all'altezza del civico 119, invece un albero è caduto improvvisamente sulla strada fortunatamente senza provocare né danni né feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Cassia per la gestione della viabilità e per mettere in sicurezza l'area.

Ultimo aggiornamento: 16:30

