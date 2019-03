Pino Flamini, chi è il regista arrestato per stupro

Il regista Pino Flamini, accusato di aver violentato 5 aspiranti attrici, a Roma è un personaggio noto. Il 69enne è presidente dell'associazione Amor, produttore e regista, editore e organizzatore di eventi presso la casa discografica «Kings», sulla sua pagina Facebook scrive di aver frequentato la francese «Sorbonne», di vivere a Roma ma di essere parigino.

Roma, arrestato regista per violenza su cinque aspiranti attrici: tre erano minorenni

Alle ragazze che si presentavano nella sua «Accademia», secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri, si presentava come regista e produttore, proponendo di cimentarsi nella scena di uno stupro. Insomma, per sette anni, secondo le accuse, avrebbe approfittato della scena di un film mai girato per abusare delle vittime col sogno del cinema. I carabinieri di San Pietro lo hanno arrestato su esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare personale emessa dal gip ed è ora ai domiciliari.



