I piloti dell'Aeronautica in visita ai piccoli pazienti del Bambino Gesù

Nel 2018 sono stati 32 i bambini che sono stati trasferiti a Roma con voli sanitari d’urgenza effettuati dall’Aeronautica Militare. Piloti e specialisti della 46ª brigata aerea dell'Aeronautica Militare sono “atterrati” alla sede Roma -Gianicolo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La delegazione, composta dal comandante, il generale Girolamo Iadicicco, e da un equipaggio del reparto, ha visitato l’area rossa, vale a dire la rianimazione), insieme al responsabile, Corrado Cecchetti e all’anestesista-rianimatore Matteo Di Nardo. Il gruppo è stato poi ricevuto dalla presidente dell’ospedale pediatrico Mariella Enoc. Al termine dell’incontro, tutti in ludoteca per giocare con i bambini: un appuntamento di festa per i piccoli pazienti dell'Ospedale che hanno accolto gli “eroi dell’aria” sulle note di "Nel blu, dipinto di blu". L'equipaggio che ha visitato i piccoli ospiti del Bambino Gesù è tra quelli che nel 2018 ha effettuato uno dei numerosi trasporti di ambulanze. È dall'attività congiunta tra personale sanitario dell'ospedale pediatrico e Aeronautica Militare che è nata l'idea della visita. In ludoteca I piloti hanno distribuito doni e gadget: poster, foto e cappellini. Da parte dei bambini tanta curiosità e la promessa di realizzare il sogno di volare tra le nuvole una volta diventati grandi. La 46ª Brigata Aerea di Pisa è uno dei reparti dell’Aeronautica Militare deputati al trasporto sanitario d’urgenza. In coordinamento con prefetture e ospedali, i velivoli della Forza Armata assicurano il trasporto su tutto il territorio nazionale, quando richiesto anche dall’estero, pronti al decollo giorno e notte, anche in condizioni meteorologiche avverse. Nel 2018 sono state trasportate 110 persone in imminente pericolo di vita, 65 dei quali in età pediatrica. Trentadue sono stati assistiti al Bambino Gesù. La 46ª Brigata Aerea, in particolare, è l’unico reparto dell’Aeronautica Militare dotato di velivoli C130J in grado imbarcare direttamente le ambulanze con i pazienti a bordo. Questa modalità di trasporto si rende necessaria quando la persona malata ha bisogno del supporto costante di particolari apparecchiature mediche. È il caso dei voli in modalità ECMO, Extra Corporeal Membrane Oxygenation, una complessa tecnica di circolazione extracorporea che in casi molto gravi di insufficienza cardiaca e/o respiratoria, sostituisce temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni.