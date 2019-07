Drone sui Fori per riprendere la Colonna Traiana, denunciato turista russo

Era intento a pilotare il suo drone in piazza Madonna di Loreto, per catturare dall'alto le immagini della colonna Traiana, in sfregio alle norme vigenti. Così un 30enne russo lunedì è stato è stato denunciato dagli agenti della polizia locale del 'I gruppo centrò diretto dal comandante Maurizio Maggi. Il turista non era a conoscenza dei divieti. Quando gli uomini della municipale gliel'hanno spiegato («in lingua russa» precisano i caschi bianchi) il 30enne si è immediatamente scusato. Il ché, però, non gli ha evitato la denuncia. Né il sequestro del drone. © RIPRODUZIONE RISERVATA