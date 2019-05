I Vigili del fuoco sono intervenuti per un camion bloccato in una voragine che si è aperta in via del Pigneto a Roma. Secondo quanto riferito il fondo stradale ha ceduto e il camion è rimasto incastrato. Al momento non si registrano feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa tra via Mori e via De Agostini. Ultimo aggiornamento: 12:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA