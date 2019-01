Roma, spacciavano droga nel negozio di cannabis legale: arrestati 2 pusher, sequestrati 8 kg hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha portato all’arresto di due persone, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l’operazione condotta dagli agenti della Questura (Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e Commissariato Porta Maggiore) insieme a quello di Polizia Locale, Agenzia delle Dogane ed Asl Roma 2. Il pool di operatori, tra cui chimici della agenzia dogane, avviando un’attività di controllo degli esercizi commerciali che mettono in vendita prodotti contenenti quella che viene ritenuta «cannabis legale» o «canapa light», ha scoperto in due negozi (uno nel quartiere Pigneto e l’altro nel quartiere Tuscolano), una vera centrale di produzione, confezionamento e spaccio sia al dettaglio, che all’ingrosso, di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.Al Pigneto gli agenti hanno trovato, all’interno di un esercizio commerciale, dei pani di hashish confezionati artigianalmente, venduti come cannabis legale dalla titolare che indicava agli agenti il fornitore al Tuscolano. Ed è proprio qui che è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di droga: 8 chili di hashish e 500 grammi di marijuana pronte ad essere immesso sul mercato, oltre al laboratorio clandestino e materiale idoneo al frazionamento e al confezionamento della sostanza stupefacente, numerosi bilancini di precisione e macchine per la realizzazione del sottovuoto, il tutto camuffato come esercizio commerciale di canapa legale. Nel corso dell’operazione, che ha portato ad elevare e contestare sanzioni amministrative per un ammontare di 13.127 euro, un locale è stato sottoposto a sequestro penale - dove era il laboratorio - ed un altro, grazie ad un provvedimento della Asl, è stato chiuso per motivi igienico sanitari. Tutto il materiale sequestrato è sottoposto ad analisi da parte dei laboratori specializzati delle Agenzie delle Dogane e Monopoli. Dei due arrestati, uno è stato sottoposto a rito direttissimo, l’altro accompagnato a Regina Coeli in attesa di giudizio.