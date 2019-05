Roma, pestato e derubato alla fermata del bus: paura al Pigneto, caccia al rapinatore seriale

Un rapinatore seriale che agisce a notte fonda al Pigneto con estrema violenza. I residenti hanno timore e la notizia delle rapine sta facendo il giro dei comitati di quartiere e anche nei bar fra i clienti. Si tratta di un individuo, scuro di carnagione che in tre giorni ha già aggredito due passanti ma è possibile che l’uomo, un nordafricano, possa avere messo a segno altri raid.

Roma, Pigneto, rapinato a morsi e pugni per portargli via il cellulare: due arresti

Mercoledì notte, verso le 2.30, un equipaggio di una volante interviene su un tratto di marciapiede di via Casilina Vecchia, confinante con il Pigneto. In terra c’è un giovane straniero con il volto sanguinante. La vittima ha un’amnesia per il trauma subito per qualche minuto non ricorda nulla poi ritorna la memoria.

Non ha dubbi: «Ero alla fermata dell’autobus, quando un individuo di colore mi ha colpito in modo brutale al volto. Sono svenuto. Mi ha rapinato uno zaino con dentro i vestiti di lavoro, un cellulare e i soldi». Due giorni prima sempre in quella zona, un residente di 40 anni ha subito, sempre a notte fonda, un’aggressione fotocopia. Un pugno in faccia per la rapina del portafogli e del cellulare. I carabinieri hanno arrestato tre stranieri per l’aggressione a un ragazzo di 23 anni, avvenuto quasi in contemporanea, della prima aggressione del rapinatore seriale. Gli inquirenti erano convinti che i tre fossero responsabili anche dell’altra rapina ma dopo l’aggressione di mercoledì è chiaro che un rapinatore seriale gira indisturbato.

