Tre negozi svaligiati in una notte. Commercianti esasperati a Pietralata: «Pronti a riprendere le ronde»

IL CASO

Tre furti nello spazio di nemmeno cinquanta metri sono stati messi a segno nella notte nella zona di Largo Beltramelli, a Pietralata. Colpiti il fornaio di via Viollier, al quale è stata divelta la saracinesca, il Monte street bistrò e una gelateria. Il titolare di uno degli esercizi colpiti ha subito diffuso al comitato di quartiere un'immagine dei due presunti ladri in fuga immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. In azione, con tutta probabilità, la stessa banda. «Siamo pronti a riprendere le passeggiate della sicurezza con i cittadini - annuncia Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio - intanto invitiamo i commercianti a dormire nei negozi in attesa che vengano adottati interventi seri per scongiurare una impennata di colpi proprio durante la stagione estiva». © RIPRODUZIONE RISERVATA