Morto Piergiuseppe Caporale, il giornalista che raccontò la musica degli ultimi 40 anni

Morto questa a mattina a Roma il giornalista Piergiuseppe Caporale, nato a Torino il 20 agosto 1941, ma romano da sempre. Caporale, per tutti gli amici e colleghi semplicemente Peppe, è stato uno dei giornalisti e critici musicali italiani più seguiti e apprezzati degli ultimi quarant'anni.

Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con diverse testate - fra cui Nuovo Sound e l'indimenticabile Ciao 2001 - occupandosi soprattutto di musica leggera, e occupandosi spesso anche dell'ufficio stampa di diversi artisti, fra cui Claudio Baglioni. Peppe è stato anche autore di testi per la televisione curando in particolare quelli della trasmissione Stereo andata in onda fra il 1982 ed il 1983. È fra i soci fondatori dell'associazione D.A.C. Diritto d'autore e connesso che si occupa della rappresentanza e gestione collettiva del diritto d'autore. Legato all'ambiente romano del Folkstudio è stato anche produttore per cantautori e musicisti. Ha prodotto fra l'altro nel 1979 per la Polydor un album di Edoardo De Angelis, registrato a Londra e negli Abbey Road Studios.

