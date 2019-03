Roma, Alex sta bene: ha iniziato ad uscire di casa e gli sono ricresciuti i capelli

Il piccolo Alex sta bene, inizia ad uscire di casa e gli sono anche ricresciuti i capelli. Il bambino che ha commosso l'Italia, trasferito a novembre dall'Ospedale Great Ormond Street di Londra all'Ospedale Bambino Gesù di Roma per un intervento salva-vita, si avvicina ai cento giorni da superare dopo l'operazione.

Alex, il Carnevale da leoncino del bimbo che ha sconfitto la malattia

Affetto da linfoistiocitosi emofagocitica (HLH), a Roma prima del Natale scorso è stato sottoposto a trapianto di cellule staminali emopoietiche. A parlare delle condizioni del bimbo, a Milano, Rita Malavolta, presidente dell'associazione donatori midollo osseo, che ha seguito tutto l'iter sanitario ed è rimasta in contatto con i genitori. «Ho sentito il padre pochi giorni fa - ha detto Malavolta che a Milano ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo - È molto felice e contento, Alex sta bene e proprio in questo periodo ci stiamo avvicinando alla finestra dei 100 giorni da superare dopo l'Intervento». In Italia, ha ricordato la presidente, i centri di eccellenza per questi trapianti sono due: il Bambino Gesù a Roma e il San Gerardo a Monza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA