Roma, picchia moglie e figlio di un anno: arrestato 42enne

Picchia la moglie nonostante la donna avesse in braccio il figlio di un anno. La violenza del 42enne originario del Bangladesh si è arrestata ieri sera alle 22, nella loro casa in largo Raffaele Pettazzoni, solamente davanti agli uomini della polizia del commissariato di Torpignattara chiamati dalla figlia 14enne che aveva tentato invano di soccorrere la madre e il fratellino dalla raffica di pugni e calci a cui l’uomo li stava sottoponendo.

La lite tra i coniugi conviventi è scoppiata poco prima delle 22 e non ha tardato a sfociare in violenza. La donna aveva in braccio il figlio di appena un anno ma, nonostante ciò, l’uomo ha iniziato a colpirla con calci e pugni facendo cadere, madre e figlio a terra. La figlia di 14enne, dopo essere stata colpita anche lei ha chiamato la polizia e gli agenti arrivati sul posto hanno arrestato l’uomo per violenza domestica, lo hanno portato in carcere a Regina Coeli. La donna e i due figli sono stati medicati sul posto dal personale del 118.

