Roma, picchia e perseguita l'ex compagna: arrestato

Violenze e maltrattamenti nei confronti delle ex: un uomo è stato arrestato e a due è stato vietato l'avvininamento alle vittime. Del primo caso si sono occupati gli agenti del commissariato Villa Glori. La segnalazione è giunta dal pronto soccorso dell'ospedale S. Spirito, dove si era presentata una donna con un trauma cranico e numerose contusioni al volto ed al torace. I poliziotti del commissariato una volta conquistata la fiducia della vittima, inizialmente poco disposta a raccontare l'accaduto, hanno accertato che a ridurla in quelle condizioni era stato il suo ex che, nel corso dell'ennesima lite dovuta alla separazione, l'aveva colpita con ripetuti pugni al volto ed al torace. La donna, presentando la denuncia, ha raccontato inoltre che altri episodi si erano verificati negli anni. Gli agenti hanno richiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento, indagando l'uomo per atti persecutori. Lui però aveva continuato ad andare al posto di lavoro della donna e e nei luoghi frequentati dalla vittima e così sono stati chiesti e ottenuti gli arresti domiciliari, eseguita lo scorso 8 marzo.

Degli altri due casi di stalking, invece, si sono occupati gli agenti del commissariato Fiumicino, che hanno eseguito altrettante ordinanze di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. In un caso, la vittima si era rivolta ai poliziotti denunciando i comportamenti aggressivi e violenti dell'uomo. Nell'altro, invece, dopo ripetuti pedinamenti ed appostamenti dell'uomo sotto l'abitazione dell'ex coniuge, e dopo gli innumerevoli messaggi telefonici inviati, l'autorità giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione mediante qualsiasi mezzo.

