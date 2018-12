Roma, picchia l’ex fidanzata e le ruba chiavi dell'auto e cellulare: arrestato 37enne

Grazie alla segnalazione giunta al 113, gli agenti del reparto volanti e del commissariato Porta Maggiore, sono intervenuti in via dei Savorgnan, zona Mandrione, dove un uomo, dopo aver malmenato l’ex fidanzata le aveva rubato le chiavi del veicolo ed un telefono cellulare cercando poi di fuggire. Bloccato dai poliziotti, P.D., 37enne italiano, è stato arrestato per rapina. © RIPRODUZIONE RISERVATA