Attesi da dieci anni, partono venerdì i lavori per la costruzione del parcheggio di piazzale della Radio. Struttura interrata, di 9mila metri quadri e con 456 posti auto in un'area - quella Marconi - trafficata e dove gli abitanti e gli esercenti lamentano che è quasi impossibile sostare le proprie vetture. Ma soprattutto un progetto che per un decennio ha spaccato il quartiere e la politica locale, anche perché ha registrato tanti stop and go legati ai ritardi nella progettazione esecutiva.

Già nei giorni scorsi il cantiere ha iniziato a vedere le prime attività, con lo spostamento di 5 alberi, che sono stati trasferiti in un vivaio e che poi saranno reimpiantati sul lato marciapiede di Viale Marconi, quando l'opera, tra due anni, sarà terminata. Ma venerdì si entra nel vivo, con lo spostamento del riduttore del gas presente sulla piazza e i primi scavi.

Come detto, è stata molto travagliata la vita di quest'opera: lo dimostra il fatto che, annunciata nel 2012, soltanto il 17 gennaio scorso il Dipartimento Mobilità del Comune ha rilasciato alla ditta prescelta il permesso a costruire per la realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza della Radio. In questi anni i residenti hanno lamentato di non essere stati coinvolti dall'amministrazione e si sono scagliati contro il progetto di costruire sopra al parcheggio una grande vasca d'acqua con un maxi schermo luminoso, mentre i vari dipartimenti coinvolti si sono spesso palleggiati le carte per sbloccare i cantieri. Poi lo scorso gennaio, anche su pressione dell'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, il via libera di una struttura che pure la giunta Raggi aveva provato a velocizzare. Inutilmente però.

Spiega al riguardo Patanè: «La volontà dell'amministrazione è di riattivare il sistema della mobilità cittadina sotto tutti i punti di vista e, in questo senso, quello dei parcheggi - che siano di scambio, pertinenziali o di rotazione - è certamente una componente fondamentale per i cittadini. È per questo motivo che abbiamo deciso, in piena condivisione con il Municipio XI, di rilanciare il progetto del parcheggio di piazzale della Radio, rimasto per troppi anni lettera morta. Un'opera di fondamentale importanza per i residenti e per i commercianti di quel quadrante». Aggiunge il presidente dell'XI, Gianluca Lenzi: «È un'opportunità importante per togliere piazza della Radio dal degrado in cui è stata lasciata per tutti questi anni e per restituire ai residenti di Marconi una piazza riqualificata, sicura e vivibile».

Il parcheggio disporrà di 456 posti auto. Di questi un terzo, pari a 179, di tipo pertinenziale, cioè destinati ai residenti. I rimanenti 277 saranno a rotazione, con un occhio anche alle esigenze delle attività commerciali site in maggioranza verso viale Marconi. Nella struttura saranno poi installate colonnine per la ricarica per le autovetture elettriche.

L'OPERA

L'opera, interrata su tre livelli, occuperà uno spazio di 9mila metri quadri. Sarà realizzata con due corpi di fabbrica separati, collegati tra loro al primo piano interrato da due rampe.

A piazzale della Radio, sulla parte sovrastante il parcheggio, sarà realizzato un giardino attrezzato con panchine e giochi. Perché - spiegano dal Municipio - si vuole «dotare il quartiere di un punto di aggregazione per tutti i cittadini, anche in considerazione della totale carenza di aree pedonalizzate nel quadrante di Marconi». Il parcheggio deve essere terminato entro marzo del 2024.