A piazza della Repubblica manifestazione contro la Raggi: «Il sindaco si dimetta»

Una mezz'ora tra interventi e musica in piazza della Repubblica per la manifestazione Bye bye Raggi, organizzata su Facebook dal comitato Mejo de no, fondato in occasione del referendum sul Atac dello scorsonovembre. «TRaggi comica», «Raggiunto il limite», recitano alcuni striscioni degli organizzatori, mentre sul piùgrande, testo in nero su sfondo giallo, si legge proprio «Bye bye Raggi». Ed è a un passo dalla stazione metroRepubblica, chiusa da più di sei mesi dopo l'incidente che ha coinvolto alcuni tifosi del Cska Mosca. «La manifestazione è apartitica, ma non apolitica», spiega al microfono Francesco Di Giovanni, conduttore della web radio Non è la radio, tra gli organizzatori dell'evento. In piazza molti gli esponenti del Pd. Tra loro il capogruppo in Campidoglio Giulio Pelonzi, il segretario romano Andrea Casu e la presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi.«Chiediamo subito le dimissioni della Raggi - spiega Pelonzi - è bello vedere tanti giovani in piazza». «Ci teniamo a essere qui a piazza della Repubblica - dice Casu -. Per le metro Delrio e Gentiloni avevano stanziatooltre 400 milioni di euro, ma nulla è stato fatto. Non ci sono alibi, è solo la loro incapacità». E la stazione metro chiusa da mesi fa infuriare i commercianti. Spiega Angelo Mantini, presidente del comitato di negozianti natoper chiedere la riapertura della stazione: «Repubblica rischia di rimanere chiusa per un anno e gli esercizicommerciali dell'area, dopo grandi perdite, ora rischiano davvero la chiusura».Dai rifiuti al lungomuro di Ostia è lungo l'elenco delle critiche che la piazza rivolge al sindaco. Al microfono interviene anche una lavoratrice di Multiservizi, la municipalizzata di secondo livello del Campidoglio di cui è ancora incerto il destino: «Ci avevano promesso l'internalizzazione, adesso rischiamo il posto», accusa. Presente all'evento anche il vice coordinatore di Forza Italia a Roma Pierangelo Massaro.