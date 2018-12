Roma, Piazza Navona, blitz dei vigili: su 60 banchi riscontrate 40 irregolarità

Controlli della Polizia locale di Roma Capitale sui banchi di Piazza Navona. Il Comando Generale ha disposto, infatti, controlli su tutte le attività di piazza Navona, nel I Municipio: su oltre 60 banchi, ne sono stati sanzionati fino a questo momento circa 40, per vari tipi di irregolarità in relazione al titolo autorizzativo. Sono stati apposti i sigilli a due box per difformità totale rispetto alla concessione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. È quanto si legge sulla pagina Facebook della Polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende è al vaglio la revoca delle concessioni. Proseguono i controlli. Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA