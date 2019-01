Piazza in Lucina cambia look: sì del Municipio agli sponsor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obiettivo condiviso è rimettere in sesto piazza San Lorenzo in Lucina. Il comitato di operatori e residenti prima dell'estate ha messo sul piatto il progetto e una sponsorizzazione da 320mila euro. Senza avere alcuna risposta. Fino a ieri. «Risistemare la piazza è una necessità. Da parte del I Municipio c'è piena apertura nel valutare la proposta, per drenare risorse private sui lavori pubblici», spiega la presidente Sabrina Alfonsi che dopo l'anticipazione del Messaggero ha preso contatti con il presidente del comitato, Carlo Bella. Ieri mattina l'incontro. Solo che ora la questione va concretizzata. Tanto più che operatori e residenti fanno un quadro sempre più difficile della situazione. Le festività, peraltro senza il tradizionale albero di Natale sulla piazza, proprio a causa della pavimentazione sconnessa, sono state una cartina al tornasole.LA PROTESTA«Le feste non sono andate bene per nessuno sottolinea Bella Commercialmente così Roma muore. Molti centri direzionali sono stati trasferiti a Milano. E non ci si rende conto che qua i negozi chiudono, che Roma non è più appetibile al turismo di buon livello. Ogni cosa è difficile. E invece bisogna cercare di sensibilizzare gli uffici a deliberare le cose più utili per la città. Il fondo privato deve entrare a far parte del mantenimento della città. Come peraltro a Milano accade. Siamo pronti a fare la rivoluzione». Il prossimo step è un incontro con gli aderenti al comitato. «Poi attenderemo la risposta e decideremo come procedere», annuncia Bella.Il nodo da sciogliere per rimettere in ordine le sgangherate piastrelle della piazza riguarda la sistemazione dei pannelli della sponsorizzazione, ipotizzati dal comitato ai due lati della piazza per la sola durata dei lavori. «Ma è una procedura al momento non regolata spiega Alfonsi perché al momento le sponsorizzazioni con i pannelli sono previste solo per le facciate dei palazzi. Però con l'albero di Natale in piazza Venezia il Comune ha proceduto: intanto si può partire da questo esempio. Serve un intervento del Campidoglio. Entro la settimana scriverò al gabinetto del sindaco e all'assessore al Commercio Cafarotti».L'INTERVENTOIntenzione del Municipio che ha la competenza della manutenzione a questo punto è procedere su due binari paralleli, con le lettere all'assessorato capitolino e al gabinetto del sindaco. «Si procederà con la progettazione per la piazza: il Municipio chiederà al Comune i fondi necessari ai lavori con il primo assestamento utile: è a primavera, però avviamo la procedura spiega Alfonsi Ma si può anche intervenire sulla delibera 19, che prevede al momento la sponsorizzazione solo per le facciate, e utilizzare così i fondi degli sponsor: o con un'estensione delle previsioni da parte dell'Assemblea capitolina oppure con una deroga, per cui credo sia sufficiente una delibera della giunta. In contemporanea, scriverò all'assessore Cafarotti, con la proposta del comitato di San Lorenzo in Lucina. Chiederò un appuntamento, per vederci anche con gli operatori e verificare insieme come procedere. Dal canto nostro l'apertura alla collaborazione con i privati c'è. Siamo peraltro i primi a utilizzare il project financing per rifare le facciate di due scuole pubbliche: il Viscontino in via IV Novembre e la Cadlolo sul lungotevere Tor di Nona».L'operazione, ribadisce il comitato, potrebbe servire da apripista. «Questo modello sottolinea Carlo Bella potrebbe risolvere tanti problemi in città, per rimettere a posto piazze, fontane e vie che non vanno bene».