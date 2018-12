Roma, sponsor per rifare piazza S. Lorenzo in Lucina: ma il Municipio non dà l'ok

Ultimo aggiornamento: 09:24

L'Associazione Piazza San Lorenzo in Lucina ha messo a punto e consegnato il progetto al I Municipio. Non solo. Per rimettere in sesto la sgangherata pavimentazione di uno dei salotti più suggestivi del centro storico ha anche trovato i fondi, per rifare l'intera piazza: 320mila euro da sponsor. A non arrivare è il via libera all'operazione. Commercianti e residenti attendono da mesi una risposta, ma non demordono. C'è un problema di regolamento, non superato. Dalle interlocuzioni emerge che ora sponsor sono possibili solo per sistemare le facciate dei palazzi. Ed ecco come la burocrazia blocca buona volontà e senso civico.Un primo epilogo è che nel cuore di Campo Marzio, dopo oltre venticinque anni, non c'è l'albero di Natale. «L'accensione, negli ultimi anni, è stata resa ancora più festosa dalla Banda dei Carabinieri. Ma quest'anno non l'abbiamo voluto installare, perché le lastre di basalto della pavimentazione centrale sono pericolosamente sconnesse: ogni giorno raccogliamo e assistiamo (impotenti) romani e turisti che vi inciampano e cadono», sottolinea Carlo Bella, presidente dell'Associazione.LA VICENDAA inizio estate l'Associazione di commercianti e residenti si rivolge al Municipio «proponendo di ripavimentare la piazza a nostre spese, con l'aiuto di sponsor privati, per i quali, per il tempo necessario al cantiere, abbiamo chiesto fosse concesso di pubblicizzare i marchi, con due pannelli ai lati della piazza, mostrati agli uffici», spiega Bella. «Ci sembrava una soluzione praticabile: l'amministrazione non ha fondi per tutti. L'Associazione si impegna in prima persona, la piazza viene pavimentata, la città ne usufruisce». Tanto più che commercianti e residenti già si prendono cura dell'area, come in una casa: «Ci sentiamo custodi e responsabili». E cosa è successo? «Per rendere concreto il progetto occorreva predisporre una deroga al regolamento sulle affissioni spiega Bella , atto politico che nessuno, nessuno, ha voluto fare nella diatriba fra un Municipio a guida Pd e un'amministrazione comunale 5 Stelle. A nostro avviso questo non è governare la città, è tenerla ostaggio di interessi di parte». L'ulteriore cruccio: «Il progetto sarebbe l'inizio di una ristrutturazione generale di Roma. Ci sono molte vie rovinate, chi non investirebbe? L'ufficio ha visionato il progetto. Un mese fa ho portato personalmente una lettera alla presidente del Municipio, che era assente. Ho riparlato con la segreteria, ma non sono stato richiamato».LA PROCEDURA«Non è cattiva volontà. Siamo convinti che i fondi privati vadano utilizzati, tanto che abbiamo lanciato Roma sei mia, e siamo con questi commercianti. Ma le sponsorizzazioni sono inquadrate in un regolamento comunale e presentano per noi alcune problematiche», dice Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio. «L'Associazione è stata ricevuta due volte dalla dirigente, che sta approfondendo la questione». Ma a che punto è esattamente la pratica di San Lorenzo in Lucina? «La pratica è in carico alla direzione tecnica spiega l'assessore Giovanni Figà Talamanca Va convocata la conferenza dei servizi, con Sovrintendenza capitolina, Soprintendenza statale, Dipartimento Lavori pubblici e Gabinetto del sindaco. Ma ci muoviamo in un contesto attendista, in vista dell'annunciata modifica del regolamento sulle sponsorizzazioni. Richiede più tempo di quello che ci piacerebbe».