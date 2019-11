A piazza Farnese con Paola Cortellesi si gira “Figli” del regista scomparso Mattia Torre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Cortellesi, ampio maglione color senape su pantaloni palazzo grigi, firma gli autografi e poi posa per un selfie con due giovani sacerdoti, molto presi dal set in corso a piazza Farnese. Si girano le sequenze di “Figli”, quello che doveva essere l’ultimo film del regista romano Mattia Torre, scomparso prematuramente a luglio, ora nelle mani del cineasta Giuseppe Bonito. Nel cast, oltre alla Cortellesi, Valerio Mastandrea, schivo come sempre, e poi Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato. Sistemati i microfoni di scena, è tempo di ciak. Mastandrea, giacca a vento e jeans scuri, prima appare molto concentrato sulla sceneggiatura. Poi stappa un prosecco per brindare all’opera. In molti ritraggono l’interprete con i cellulari. La cantante Luisa De Santis, nella pellicola nei panni di una portiera, manda sms nel corso della pausa e saluta l’attore Damiano Caltagirone. Sembra di essere tornati alla Hollywood sul Tevere. E sono in tanti ad appassionarsi alla storia di una famiglia normale che improvvisamente si ritrova con un secondo pargoletto: la vita sarà piena di sorprese con il nuovo piccolo terremoto. Applausi a scena aperta per i protagonisti da parte dei presenti. Poi break per tutta la troupe nel dirimpettaio palazzo del Gallo, ospiti dei padroni di casa Patrizia Brandimarte e Gregorio del Gallo di Roccagiovine. Grande festa con brindisi finale. E il giorno successivo è il turno di via delle Zoccolette.