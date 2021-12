Piazza Cavour interrotta per lavori a Roma, reti arancioni e disagi al traffico. Linee bus deviate

Lavori a piazza Cavour, la strada è interrotta: succede a Roma. Nella storica piazza, davanti al cinema e ai giardini spesso ritrovo di famiglie e ragazzi, sono iniziati dei lavori per risistemare la strada fatta da sampietrini (spesso dissestati). Reti arancioni e disagi al traffico. Le linee bus sono state deviate.

Per chi arriva da via Crescenzio, è impossibile proseguire in direzione via Vittoria Colonna: sarebbe obbligatorio svoltare a sinistra in via Cicerone ma attenzione: è preferenziale e ci sono le telecamere. Quindi bisogna tornare indietro e cercare una strada alternativa.